Homem tenta forçar mulher a tirar a roupa durante assalto, mas tem ação criminosa frustrada

Uma jovem, de 19 anos, foi vítima de um assalto, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, onde o criminoso, além de roubar seu telefone celular, a forçou a andar de mão dada com ele por ruas da cidade, tentando se passar por seu namorado. Em seguida, ele tentou forçar a jovem a tirar as roupas em um terreno baldio da região. O caso ocorreu na última sexta-feira (30).

Tudo começou quando a vítima desembarcou de um ônibus, por volta das 21h20. Assim que ela desceu, a jovem foi surpreendida pelo homem, que armado com uma faca, pressionou a lâmina contra suas costas, e a levou a força para um terreno baldio.

O agressor exigiu o celular da moça e obrigou que ela o desbloqueasse. Depois, ele ordenou por três vezes que ela tirasse a roupa. Chorando e desesperada, a vítima se negou a obedecer.

Sem conseguir realizar o abuso, o criminoso a pegou pelo braço e a levou para fora do terreno baldio. Na rua, para não parecer suspeito, o homem manteve a faca pressionada contra a cintura da mulher e a forçou a andar de mãos dadas. "Vem comigo e fica quietinha, sem gritar, sem fazer gracinha", dizia ele.



Segundo a vítima, eles caminharam por diversas ruas do bairro até chegar em um ponto de ônibus na rua Trinta e Cinco, onde a mulher foi obrigada a entrar em um coletivo com o agressor. De acordo com o relato, o criminoso afirmou para ela que "Quando chegar na Passarela de Inoã, eu te deixo embora".

Dentro do ônibus, a jovem conseguiu discretamente pedir ajuda a outros passageiros que reagiram e questionaram o criminoso, que ficou acuado com a situação. Ele foi obrigado a devolver o celular roubado e o motorista do coletivo abriu a porta para o agressor descer.

De acordo com a denúncia, antes de descer o homem ainda jogou uma sandália contra a janela do ônibus, quebrando o vidro e ferindo um idoso que estava sentado próximo. A vítima foi acolhida pelos passageiros e prestou depoimento na delegacia de Maricá.

O caso foi registrado na 82 DP (Maricá) como tentativa de roubo e importunação sexual. O criminoso ainda é procurado.