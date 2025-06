Lúcio, ex-zagueiro da Seleção, segue internado e faz fisioterapia após queimaduras

Quase um mês após ser internado com queimaduras em 18% do corpo após um acidente doméstico com uma lareira, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio Ferreira segue se recuperando no hospital em que está internado.

Em um vídeo, postado nas redes sociais do ex-jogador nesta segunda-feira (2), é possível vê-lo fazendo exercícios em uma bicicleta ergométrica, usando uma bola e halteres.

Nas imagens, ainda é possível ver parte da perna e dos braços dele enfaixados: “Evoluindo dia após dia. Deus está cuidando de nós!", escreveu na legenda.

O acidente

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, foi hospitalizado no dia 15 de maio após sofrer queimaduras em um acidente doméstico com uma lareira.

Também chamada de lareira a álcool e biolareira, uma lareira ecológica não requer chaminé ou duto para funcionar, além de não gerar fumaça. O equipamento funciona a partir da inserção de álcool e geralmente é acesa com auxílio de um isqueiro.