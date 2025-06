PM apreende armas e 200 Kg de drogas em ação na Rocinha

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, localizaram, neste sábado (31/05), uma academia clandestina que funcionava em um edifício chamado pelo tráfico de ‘República do Ceará’, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul da capital fluminense. O local era o principal esconderijo dos alvos da operação realizada para desarticular uma facção com origem no Ceará, que comandava ações criminosas no Nordeste a partir da comunidade. Na mesma ação, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 204kg de drogas, em um prejuízo estimado em mais de R$ 268 mil ao crime organizado.

A ação, conduzida por tropas do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Rio, com apoio das forças de segurança do Ceará e atuação conjunta dos Ministérios Públicos dos dois estados foi acompanhada em tempo real, direto do Quartel-General da Polícia Militar, pelo governador Cláudio Castro.

"A ação integrada entre as forças de segurança dos estados é fundamental para combatermos o crime organizado, por isso tenho defendido essa atuação conjunta. Como tenho dito: nossa resposta precisa ser articulada e com inteligência", afirmou Cláudio Castro.

As drogas foram localizadas pelos cães farejadores escondidas em um terreno baldio, na localidade da Rua Dionéia. Também foram apreendidos quatro fuzis, duas pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft e munição durante a operação. Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso.

"Atuamos com precisão para atingir diretamente a liderança e a estrutura de comando dessa facção", declarou o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.