PM apreende mais de 50 motos em operação contra o 'rolezinho'

A Polícia Militar intensificou, nas últimas semanas, as operações contra os grupos que promovem os chamados 'rolezinhos' com motos nas ruas de Macaé e Rio das Ostras. Os resultados das ações foram notáveis, realizando ao todo 55 motocicletas apreendidas e 10 pessoas presas em flagrante por adulteração de veículos e direção perigosa.

O objetivo é combater as práticas ilegais que, além de colocar em risco a vida dos envolvidos, causam desordem no trânsito e ameaçam a segurança da população. Os líderes desses encontros de motocicletas foram identificados logo na primeira fase da repressão, com ajuda de informações repassadas entre órgãos de segurança.

Os agentes da PM fizeram bloqueios, patrulhamentos e fiscalizações em pontos estratégicos. Muitos dos veículos estavam em situação irregular e foram removidos. Os pilotos flagrados cometendo infrações receberam voz de prisão e responderão por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

A população pode ser fundamental para o trabalho das autoridades, denunciando abusos e aglomerações ilegais pelo número 190. É importante reforçar que o anonimato é garantido.