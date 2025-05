Ex-bombeiro é preso em Niterói por fraudes em aposentadorias militares

Na tarde desta terça-feira (27), um ex-bombeiro militar — identificado como Adão de Matos Netto — foi preso em Icaraí por envolvimento em fraudes relacionadas à sua própria aposentadoria e à de outros militares. A operação foi realizada por agentes da 77ª DP (Icaraí), em conjunto com a Polícia Federal de Macaé.

O suspeito, condenado a seis anos, sete meses e dez dias de prisão pelos crimes de estelionato e corrupção passiva, estava foragido. Segundo o delegado Vilson de Almeida, ele atuou por 33 anos na corporação, tendo sido reformado como 2º tenente. No entanto, obteve indevidamente a promoção a 1º tenente mediante a falsificação de exames de saúde.

Ele também é investigado por participação em um esquema que favoreceu pelo menos 60 bombeiros inativos, com proventos elevados com base em laudos médicos falsos. As supostas doenças graves que justificavam os benefícios estavam previstas numa lei estadual de 2007, posteriormente declarada inconstitucional, segundo o Ministério Público

Os militares envolvidos pagavam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil ao ex-subtenente, que agia como um “despachante”. Com apoio de um colega com acesso ao sistema interno, os nomes dos beneficiários eram inseridos em listas de promoções publicadas no Diário Oficial.

A fraude, descoberta pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Parte dos acusados alegou que tinha direito aos benefícios, mas foi atraída pela promessa de agilidade.

A Justiça Militar recebeu até o momento 13 denúncias, e 60 bombeiros respondem por estelionato. Adão de Matos Netto é réu em nove dessas ações. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.