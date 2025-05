Ações da PM terminam com três suspeitos presos e apreensões em comunidades de Niterói

Três acusados de tráfico foram presos por policiais do 12ºBPM (Niterói) durante operações realizadas nas comunidades da Grota do Surucucu, em São Francisco, e da Galinha, na região do Catagalo, em Pendotiba, entre a tarde e a noite da última segunda-feira (26). As ações da polícia estão dentro do planejamento organizado para reprimir o roubo de veículos na área de operações do Batalhão de Niterói.

A primeira ação aconteceu por volta de 17h, na Rua Ruth de Oliveira Ferreira, na comunidade da Grota. Os policiais faziam ronda pelo local e localizaram dois homens armados com pistolas em uma escadaria. Os acusados teriam iniciado um tiroteio ao dispararem contra os policiais. Não houve feridos.

Após o cessar fogo, um dos homens foi presos portando uma pistola Taurus G3C, de calibre 9 milímetros, e um carregador com sete munições, um radiotransmissor e um celular. O acusado foi levado para a 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Duas horas depois, os policiais militares prenderam dois homens, sob acusação do tráfico de drogas, na comunidade da Galinha. A prisão aconteceu na Travessa Frei Orlando, e segundo a polícia, os dois portavam 115 invólucros de maconha, 42 pinos de cocaína e 22 pedras de crack. Eles também foram autuados em flagrante na delegacia do Centro de Niterói.