Policiais do Bope receberão bônus por apreensão de fuzis no RJ

Gratificação de R$ 120 mil será dividida entre 26 agentes - Foto: Divulgação - Ernesto Carriço/Governo do Rio

Gratificação de R$ 120 mil será dividida entre 26 agentes - Foto: Divulgação - Ernesto Carriço/Governo do Rio

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) receberão, em junho, uma gratificação relativa à apreensão de fuzis, conforme informou o governador Cláudio Castro (PL), nesta segunda-feira (26). A primeira leva da bonificação será de R$ 120 mil, que deverá ser dividida entre 26 policiais militares, em razão da apreensão de 24 armas de longo alcance.

De acordo com o decreto de Cláudio Castro, serão pagos R$ 5 mil para cada equipe de segurança que conseguir apreender um fuzil.

Leia também:

PF deflagra 2ª fase da Operação Fantasos para reprimir golpes financeiros e lavagem de dinheiro

Instituto Assaí dá início à campanha do agasalho no Rio de Janeiro

“Criei esse bônus não apenas como uma forma de estímulo aos policiais, o que já é muito importante, mas também como uma ação estratégica dentro do plano de redução da letalidade policial. No ano passado, as forças estaduais de segurança apreenderam 732 fuzis; este ano, somente a Polícia Militar já apreendeu 264”, disse o governador.

Desde a etapa de apreensão da arma até o pagamento da gratificação, haverá alguns protocolos estabelecidos pelo decreto. Será necessário um laudo pericial do fuzil, realizado pelo Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, que deverá ser anexado ao procedimento policial que iniciou a apreensão da arma.

Além disso, o decreto determina que, quando o policial militar ou civil for afastado disciplinarmente da prática regular de suas atividades, ficará impedido de receber a premiação durante seu afastamento.