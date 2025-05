Acusado de integrar o tráfico de drogas do Complexo da Alma é preso com crack em São Gonçalo

Acusado de pertencer o tráfico de drogas do Complexo da Alma, na Amendoeira, em São Gonçalo, um homem foi preso em flagrante, na tarde da última segunda-feira (26), com drogas.



Policiais do programa Segurança Presente realizavam patrulhamento próximo à passarela do bairro Coelho quando tiveram a atenção voltada para o suspeito, que estava em um ponto conhecido como “boca de fumo”.

Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram com o acusado uma sacola contendo 239 papelotes de crack, além de R$ 51 em espécie e um telefone celular.

Segundo a polícia, o acusado confirmou pertencer ao tráfico de drogas do Complexo da Alma. Ele foi preso em flagrante e levado para a 75ªDP (Rio do Ouro), onde foi autuado.