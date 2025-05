Loja pega fogo em Icaraí nesta terça-feira, 27

Uma loja de produtos diversos, localizada na Rua Gavião Peixoto, altura do número 70, no bairro de Icaraí, Zona Sul, pegou fogo na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Niterói foram acionados às 5h36 da manhã, quando as chamas tiveram início. O incêndio foi controlado no por volta das 8h e não causou vítimas.

Ainda não se sabe qual seria a causa do incêndio. Moradores da região contaram que a fumaça preta começou a ser notada no início da manhã, chamando a atenção de quem trafegava pela rua.