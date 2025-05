Obras do MUVI na Trindade seguem a todo vapor

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Julio Diniz

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Julio Diniz

As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão a todo vapor na Avenida Presidente Kennedy, na Trindade. Nesta segunda-feira (26), está sendo feito o rebaixamento do terreno onde será construída uma das pistas de rolamento do MUVI. O local faz parte do trecho 4 do projeto, que vai do bairro Estrela do Norte até a Trindade. No local, já foram feitos também procedimentos de drenagem e pavimentação.

O trecho 5 também está em obras. No local, está sendo construída uma ponte para veículos, passando sobre o Rio Alcântara. No momento, estão sendo cravadas as estacas da ponte. Outros trechos do projeto também recebem intervenções, sendo que já é possível ver áreas prontas do MUVI, no Camarão, Vila Lage, Neves e outros.

Leia também:

Roubo de veículos caiu 24% em abril no Rio de Janeiro, diz ISP

Gerson tem leve inflamação no joelho e vira dúvida para jogo do Flamengo na Libertadores

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões.

As obras do MUVI incluem drenagem, para evitar alagamentos pela cidade, pavimentação, novas calçadas e meios-fios, além de intervenções artísticas, paisagismo, pistas preferenciais para ônibus, ciclovia e a instalação de pontos de ônibus por toda a cidade.

O prefeito Capitão Nelson destacou que o MUVI já está transformando a vida dos municípies.

"O MUVI é uma realidade. Hoje, temos mais de 50% do corredor viário pronto e muitos gonçalenses já trafegam por esses locais e conseguem sentir um trânsito melhor. Além disso, o asfalto e as calçadas estão novos e temos diversas intervenções artísticas por todo o corredor. A cidade tem outro visual hoje e seguiremos sempre por mais, oferecendo o que há de melhor para a nossa população", disse.

O MUVI vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas no trajeto. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Em todos os trechos da obra, estão sendo instaladas manilhas para redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.