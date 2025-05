Foragido da Justiça é preso pela PM na Zona Oeste do Rio

Policiais Militares do 2º Comando de Policiamento de Área, lotados no 18º BPM (Jacarepaguá), com informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na última quinta-feira (22), na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, o foragido da justiça Filipe Moreira Ribeiro Rufino, vulgo Frango, de 22 anos, que estava em liberdade desde março de 2024.

Os policiais procederam até o endereço informado, localizando e prendendo Frango que estava foragido da justiça pelo crime de estupro. Chegando ao local, a guarnição se deparou com o suspeito colocando a cabeça pela janela da residência e, ao perceber a presença policial, se escondeu. Após várias tentativas de diálogo, a mãe do suspeito franqueou a entrada da guarnição no apartamento e ele acabou se entregando.

Contra Filipe, haviam seis Anotações criminais, dentre elas por Lesão corporal, onde foi preso em dezembro de 2023, estupro, sequestro e cárcere privado e ameaça sendo considerado de Altíssima periculosidade pelo sistema penitenciário.

Diante do fato apurado, a guarnição conduziu o acusado para 32º DP (Taquara) para as medidas de praxe, onde Filipe permaneceu detido na DP, e posteriormente foi encaminhado ao sistema prisional.

Assim, quem tiver qualquer informações sobre a localização de foragido da justiça denuncie imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido