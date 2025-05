Homem é preso por estuprar a própria filha de 6 anos em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, nesta quinta-feira (22/05), um homem por estuprar a própria filha, de 6 anos. O autor foi capturado no Centro de Angra dos Reis, após trabalho de inteligência da unidade.

A ação ocorreu após a mãe da menina denunciar o crime na unidade policial. Segundo os agentes, o pai da vítima aproveitava do período de visita da filha e tocava nas próprias partes íntimas durante o banho dado na criança. Ele alegava que estava realizando uma brincadeira entre pai e filha.

A equipe policial realizou diversas diligências e representou pela prisão do criminoso. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão por estupro de vulnerável. A ação ocorreu no âmbito da "Operação Caminhos Seguros", coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SESP), voltada à proteção de crianças e adolescentes e ao combate à exploração sexual infanto-juvenil.

