Receita Federal apreende mais de R$ 580 mil em drogas nos Correios no Rio de Janeiro

A Receita Federal apreendeu na última quinta-feira (22/5) 13 encomendas contendo drogas no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham cerca de 3.200 comprimidos de ecstasy (2,266 kg), 700 g de maconha, 252 g de skunk e 3,715 kg de haxixe. O valor estimado da apreensão é de R$ 589 mil.

O material seria enviado do Rio de Janeiro com destino a Serra/ES, Fortaleza/CE, São Paulo/SP, Goiânia/GO, Feliz/RS, Rio Branco/AC, Porto Alegre/RS, Cabo de Santo Agostinho/PE e São José do Rio Preto/SP.

A droga será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio do cão de faro Kyra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.