Polícia Civil prende motoqueiro acusado de roubos em série em Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta quinta-feira (22/05), um homem acusado de cometer diversos roubos no Centro de Niterói. Ele foi capturado em sua residência, na Ilha da Conceição. Para não levantar suspeitas, o assaltante se disfarçava de entregador ou mototaxista quando cometia os crimes.

De acordo com os agentes, no último dia 2 de maio, o criminoso, utilizando-se de uma moto, assaltou uma mulher no Bairro de Fátima. Após parar o veículo, ele correu em direção à vítima e a ameaçou, fugindo logo em seguida levando seus pertences. As investigações apontam seu envolvimento em pelo menos outros três roubos com as mesmas características.

Durante a ação desta quinta, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do homem, onde localizaram as roupas e o capacete usados no crime, além da motocicleta. Também foram apreendidos coletes de mototáxi e bolsas de entregador, que serviam como disfarce para as ações criminosas.

O criminoso já havia sido preso outras três vezes. Ele possui cinco anotações por roubo e uma por desobediência.