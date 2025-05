Foragido por nove tentativas de homicídios é preso durante confronto no Complexo do Caramujo

Uma operação do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM, realizada na madrugada desta quinta-feira (23), resultou na prisão de dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. Entre os detidos está um foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por nove tentativas de homicídio contra policiais civis.

A ação teve início por volta das 1h30, na Rua Vereador Erany José da Silva, quando os policiais, em patrulhamento de rotina, identificaram dois indivíduos armados. Ao tentar abordá-los, os suspeitos reagiram e efetuaram disparos contra os agentes. Houve confronto, e os acusados acabaram detidos.

Os presos foram identificados como "Baby", de 22 anos, "Toco Branco", também de 22. Segundo a Polícia Militar, Baby atuava como gerente do tráfico local. Ambos foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Baby teve apenas escoriações leves, enquanto Toco Branco foi atingido por um disparo na perna esquerda, mas está em estado de saúde estável.

Baby teve apenas escoriações leves | Foto: Divulgação

Com eles, foram apreendidas duas pistolas — uma Taurus 838, calibre .380, e uma Bersa Thunderbolt 9 Pro, calibre 9mm — além de 45 munições, cinco carregadores (um deles alongado) e dois radiotransmissores. Todo o material foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca), e posteriormente à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.

Toco Branco era alvo de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. De acordo com a Polícia Civil, ele é acusado de nove tentativas de homicídio triplamente qualificado, todas contra agentes da Polícia Civil, além de responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

A dupla foi autuada em flagrante por colaboração com o tráfico ilícito de drogas, associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo. Ambos permanecerão custodiados à disposição da Justiça.