Receita Federal apreende cerca de R$ 840 mil em drogas nos Correios no Rio

A Receita Federal apreendeu nesta segunda-feira (19) 16 encomendas contendo drogas no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco, além de fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham cerca de 7.500 comprimidos de ecstasy (aproximadamente 4,725 kg), 2,795 kg de haxixe, 320 g de MDMA e 2,280 kg de maconha. O material seria enviado do Rio de Janeiro para Goiás, Paraíba, Ceará, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O valor estimado da apreensão é de R$ 840 mil.

A droga será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Abby e Kyra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.