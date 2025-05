Policial civil morre baleado em operação na Cidade de Deus

Uma ação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) terminou com um policial civil morto na manhã desta segunda-feira (19) na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O agente José Antônio Lourenço chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu aos ferimentos. Tropas da corporação continuaram na comunidade e intensos tiroteios foram registrados ao longo de todo o dia.

Segundo a Polícia, a ação que culminou na morte tinha o objetivo de fiscalizar endereços relacionados à fabricação do gelo vendido nas praias da Barra da Tijuca e Recreio. Durante a visita a um dos endereços para checar a qualidade do gelo, os agentes teriam sido alvos de disparos. José Antônio foi atingido e levado às pressas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu.

No início da tarde, o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, disse que equipes policiais vão continuar na comunidade para dar uma "uma resposta à altura". Ele classificou o crime como "um atentado terrorista contra o estado". Moradores da região relataram ter ouvido trocas de tiros ao longo de todo o dia e um dos tiroteios terminou com a interdição da Linha Amarela, sentido Fundão.

Até o início da tarde desta segunda (19), 19 linhas de ônibus tinham tido seus itinerários alterados por conta dos conflitos, segundo a RioÔnibus. As aulas no turno da tarde em escolas localizadas Cidade de Deus estão suspensas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Não há registro de outros feridos no local até o momento.

Qualidade do gelo

A ação da Core desta segunda (19) começou como desdobramento de uma outra ação policial na região, realizada em fevereiro. Na época, uma perícia havia identificado a presença de coliformes fecais em gelo produzido em endereços na Cidade de Deus e vendido em praias do Rio.

Nesta segunda (19), os agentes, em parceria com o Inea, a Delegacia do Consumidor e a Delegacia do Meio Ambiente, saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) lamentou a morte do policial. "A perda de um dos nossos é sentida com dor e indignação. A Sepol se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição", afirma a nota.