Padrasto é preso por torturar criança no Rio; menina teria sido obrigada a ingerir fezes

Um homem de 25 anos, acusado de torturar a própria enteada, foi preso pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (16), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, ele é acusado de submeter a menina, de quatro anos, à violência física e psicológica. Em uma das ocasiões, ele teria forçado a criança a ingerir as próprias fezes, de acordo com os relatos. A menina está internada em estado grave.

O caso chegou à Polícia após a criança dar entrada no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com a equipe da unidade de saúde, ela chegou ao local com perfuração intestinal, fratura no braço, hematomas pelo corpo e sepse abdominal, além de ter sofrido quatro paradas cardíacas antes de chegar ao Instituto.

Leia também:

➢Jovem é preso com drogas após tentar fugir da Polícia em Niterói

➢ Dupla acusada por tráfico no Morro do Serrão é presa em Niterói

A 37ª DP (Ilha do Governador) foi acionada e ouviu a mãe da criança, que negou qualquer agressão física. No entanto, após checarem mensagens de texto trocadas entre a mulher e seu companheiro, os agentes encontraram evidências de que a criança era submetida a castigos físicos pelo padrasto. De acordo com a Delegacia, os indícios apontam que o homem impunha sessões de tortura constantemente à menina, com requintes de crueldade.

Uma ordem de prisão foi expedida e o homem foi capturado pelos policiais. Em seu histórico, constavam violência doméstica e importunação sexual. Ele permaneceu preso. Agora, a 37ª DP investiga se as irmãs da criança, que também são menores de idade moravam com ela, também foram submetidas a tortura.