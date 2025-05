Foragido, "Russo" é preso no Morro do Céu, em São Gonçalo

O foragido da Justiça Luciano Duarte Martins, de 39 anos, conhecido como Russo, foi localizado e preso pela Polícia Penal na comunidade Morro do Céu, no Porto do Rosa, em São Gonçalo, nesta quarta (14). Oriundo do Complexo do Salgueiro e acusado de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele era procurado por tráfico de drogas desde agosto do ano passado.

Além do tráfico, Russo acumula diversas passagens por furto, roubo e associação para o tráfico de drogas, segundo a Polícia. Ele foi preso em 2003 e em 2014. No ano passado, deixou o sistema prisional, mas voltou a ser condenado por tráfico quatro meses após a liberação e estava foragido desde então.

Agentes da Divisão de Buscas e Recapturas encontraram o suspeito nesta quarta-feira (14), com base em denúncias anônimas colhidas através do programa Disque Denúncia. Ele foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e permaneceu acautelado, à disposição da Justiça.