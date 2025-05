Chefe do tráfico é morto em operação da PM no Complexo da Maré

Uma operação da Polícia Militar realizada no Complexo da Maré na manhã desta terça-feira (13) terminou com a morte de Thiago da Silva Folly, o 'TH', considerado um dos chefes do tráfico de drogas da região. Ele estava na mira das autoridades há mais de 10 anos e foi encontrado em um "bunker" na comunidade do Timbau.

O traficante de 36 anos era um dos principais nomes do Terceiro Comando Puro (TCP). Contra ele haviam 16 mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, além do tráfico de drogas, TH tinha envolvimento com roubo de veículos e de carga, e também é apontado como um dos responsáveis pela morte de 2 PMs em junho do ano passado: Jorge Henrique Galdino Cruz e Rafael Wolfgramm Dias. Os dois foram mortos durante uma operação da corporação na área.

Além disso, TH foi denunciado pela morte do cabo do Exército Michel Augusto Mikami em 2014. O militar fazia parte da ocupação das Forças Armadas na região.

O criminoso também foi denunciado pela morte de Hélio Andrade, soldado da Força Nacional que entrou por engano na Vila do João e teve a viatura fuzilada dias antes das Olimpíadas de 2016.