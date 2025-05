Polícia Civil deflagra operação contra facção no Fallet-Fogueteiro

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizaram uma operação para cumprir mandados de prisão na comunidade do Fallet-Fogueteiro, na Região Central do Rio. A ação desta segunda-feira (12/05) mirou o líder do tráfico de drogas na localidade e desarticular o sistema financeiro da facção Comando Vermelho (CV). Três pessoas foram presas, além disso, drogas, jóias e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

De acordo com os agentes, a operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência que apontavam que essa liderança da facção, com 93 anotações criminais, estaria escondida em um imóvel no bairro do Rio Comprido. A investigação apontou que o local também seria utilizado como ponto de armazenamento de drogas e armamento pesado, pertencentes à facção criminosa.

Além de chefiar o tráfico de drogas na comunidade do Fallet-Fogueteiro, o criminoso exerce papel de liderança estratégica e financeira na organização, sendo um dos responsáveis pela chamada “caixinha do Comando Vermelho”, que financia invasões armadas, aquisição de armamento e manutenção da estrutura criminosa.

As três pessoas presas durante a operação foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A investigação aponta, que o trio é oriundo do estado do Amazonas e atuava como elo entre os traficantes da região Norte e membros do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Os aparelhos celulares e notebook apreendidos, nesta segunda, passarão por perícia. As investigações continuam para desarticular a facção e localizar todas suas lideranças.