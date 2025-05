Principal suspeito de furto a bancas de chaveiro é apreendido em Niterói

Agentes do 12º BPM de Niterói, após tomarem conhecimento dos furtos ocorridos em duas Bancas de Chaveiros, o primeiro na madrugada do dia 7 de maio, na Rua Visconde do Uruguai, Centro, e o segundo na madrugada desta segunda-feira (12), na Rua São João, também no Centro, iniciaram o levantamento de inteligência com o objetivo de identificar e localizar o autor dos delitos.

Durante as ações, os policiais receberam denúncia anônima informando que o adolescente infrator, de 17 anos, principal suspeito dos crimes, estaria na Praça General Gomes Carneiro (Praça do Rink), no centro da cidade, sendo informado também a roupa que ele estava usando.

A equipe procedeu ao local informado e obteve êxito em localizar o suspeito. No momento da abordagem, ao ser informado de que seria conduzido à 76ª DP (Centro) para esclarecimentos, o suspeito resistiu a abordagem, havendo risco iminente de fuga.

O adolescente foi conduzido à distrital para esclarecimentos. O Conselho Tutelar de Niterói também foi acionado para acompanhamento da ocorrência.

O adolescente já tinha sido apreendido por prática de furto à "Banca de Jornal do Rico", na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, Centro de Niterói, na madrugada do último sábado (10).