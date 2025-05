Homem é preso após furtar mais de mil reais em peças de picanha de supermercado em Niterói

Policiais do 12º BPM de Niterói prenderam, na tarde deste domingo (11 de maio), um homem acusado de furtar 10 peças de picanha de um supermercado na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade.

Após uma denúncia realizada por meio do telefone 190, a equipe se dirigiu ao local, onde fez contato com o representante legal do estabelecimento, que havia observado o furto, no valor total de R$ 1.194,79.

O homem, de 56 anos, foi abordado do lado de fora do estabelecimento, e alegou não ter recursos financeiros para efetuar a compra. Dessa forma, os agentes auxiliaram na prisão do autor e diante dos fatos, o mesmo foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante delito por furto, permanecendo preso.

Contra o criminoso, também haviam anotações por furto, injúria e tráfico de drogas.