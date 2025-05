Homem é preso tentando furtar bicicleta em Maricá

Com o suspeito, os policiais encontraram um alicate tesoura - Foto: Divulgação

Com o suspeito, os policiais encontraram um alicate tesoura - Foto: Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, acusado de furto, na Estrada da Cachoeira, no bairro de São José de Imbassaí, em Maricá, na madrugada desta segunda-feira (12). Contra ele, há uma anotação criminal pelo crime de ameaça.

Policiais militares do 12º BPM realizavam patrulhamento pela Rodovia RJ-106, por volta das 4h21, quando perceberam um homem tentando cortar uma fita metálica que prendia uma bicicleta a um poste. Com o suspeito, os policiais encontraram um alicate tesoura.

Diante da situação, os agentes conduziram o homem à 82ª DP (Maricá), onde foram adotadas as medidas cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), autuado em flagrante por furto e permaneceu preso.