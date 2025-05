Homem é atropelado na Avenida Presidente Kennedy, em São Gonçalo

Um homem foi atropelado por um carro na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Clube Tamoio, no Centro de São Gonçalo, nesta segunda-feira (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes receberam um chamado para o local do acidente por volta das 7h40. Os primeiros atendimentos foram prestados ainda no local e, logo em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de São Gonçalo, com estado de saúde considerado estável e leve.

A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.

