Motorista de aplicativo é morto a tiros em Duque de Caxias

Um motorista de aplicativo, identificado como Cláudio Maciel Pereira, de 47 anos, foi assassinado a tiros no bairro Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de sábado (10). A vítima foi morta dentro do carro em que trabalhava e, no momento do crime, transportava uma mulher e duas crianças, uma de 7 anos e a outra de apenas um mês de vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento às 13h34 para os agentes do quartel de Duque de Caxias. Entretanto, quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que Cláudio havia morrido.

A vítima trafegava pela Rua José Lins do Rêgo quando foi parada pelos criminosos. Houve uma ordem por parte dos assassinos para que a mulher e as crianças deixassem o carro antes de dispararem contra o motorista. O veículo foi atingido por cerca de 10 disparos.

O corpo do motorista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está responsável pelas investigações. De acordo com a Polícia Civil, policiais fizeram diligências com o objetivo de identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do assassinato.