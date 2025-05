Draco investiga condomínio que negociava pagamento mensal com traficantes no Rio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), deu início ao inquérito com o objetivo de investigar as circunstâncias de uma assembleia geral organizada por um condomínio situado em Madureira, Zona Norte do Rio, em que seria discutido o pagamento de uma “mensalidade” destinada ao tráfico da região.



Na ata da reunião, o síndico do condomínio revela que o valor a ser pago aos traficantes da comunidade São José seria de R$ 1,8 mil. A comunidade integra o Complexo da Serrinha, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Leia também:

Michael pode deixar o Flamengo; clube avalia propostas para a janela do meio do ano

Policiais salvam bebê engasgada no Complexo do Alemão



A reunião com os moradores do condomínio está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (13). De acordo com o documento, os residentes do prédio discutirão a aprovação da contribuição, que deveria ser paga todos os meses ao tráfico, com a cobrança já valendo ainda em maio.

A cobrança indevida seria para evitar que os criminosos invadissem o condomínio e roubassem os moradores. Esse tipo de ação criminosa já ocorreu em prédios vizinhos. Quando a Polícia Civil soube do caso, informou que deu início a um inquérito e que o síndico será convocado para prestar depoimento.