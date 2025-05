Michael pode deixar o Flamengo; clube avalia propostas para a janela do meio do ano

Atacante pediu para sair no início do ano e não se adaptou em sua segunda passagem - Foto: Reprodução - Gilvan de Souza / Flamengo

Os torcedores do Flamengo podem ter que se despedir de outro jogador do elenco, pois o atacante Michael, de 29 anos, pediu para deixar o clube no começo do ano. Com isso, há chances de o jogador ser negociado na janela de transferências no meio do ano, conforme apontam as informações do portal “GE”.



O Flamengo chegou a pedir que Michael permanecesse no início de 2025, mas considerará todas as propostas que receber ainda na metade da temporada. O atacante retornou ao clube em 2024, depois de jogar por dois anos e meio no futebol saudita, mas não se adaptou.



Nesta segunda passagem pelo clube carioca, Michael vestiu a camisa rubro-negra em 30 partidas, realizando cinco gols e quatro assistências. Ao todo, o jogador conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Supercopas do Brasil e três Cariocas.

Além de Michael, outro jogador que tem chances de deixar o elenco rubro-negro é Everton Cebolinha. O time tenta reforçar o setor com atletas de características diferentes dos dois e, por isso, precisa abrir espaço no elenco.