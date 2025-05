Cinco pessoas são presas no show da banda System of a Down suspeitas de aplicar golpes com máquina de cartão

A Polícia Militar prendeu cinco homens suspeitos de praticar golpes com maquininhas de cartão no show da banda System of a Down, na madrugada desta sexta-feira (9), no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, localizado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais do 3º BPM (Méier), acharam sete cartões bancários, duas máquinas além de dois celulares, sob a posse dos suspeitos.

Os suspeitos foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo), para a Central de Flagrantes. O caso será investigado pela 24ª DP (Piedade).