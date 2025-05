Confronto entre policiais e traficantes termina com dois presos em Niterói, um deles foragido da Justiça

Um patrulhamento de rotina na Comunidade da Igrejinha, no Complexo do Viradouro, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (6), terminou com a prisão de dois suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. Um deles estava foragido da Justiça.



Durante o patrulhamento, os agentes se depararam com cerca de seis suspeitos em uma trilha de acesso à comunidade. Ao avistarem os PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e iniciou-se um confronto.

Em meio à ação, alguns suspeitos fugiram portando pistolas e mochilas. Mas as equipes conseguiram deter dois.

Após buscas na área, os agentes também localizaram uma mochila que um dos capturados jogou para longe, na tentativa de se desfazer do material. Dentro da bolsa, foram encontrados grande quantidade de drogas, R$ 54 em espécie e um rádio transmissor.

Os acusados foram conduzidos à 78ªDP (Fonseca), onde foi identificado que, contra um dos criminosos, de 44 anos, havia um mandado de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ambos os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos.