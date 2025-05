Polícia vai investigar morte de atriz mirim do SBT

Corpo da atriz e modelo foi sepultado no último domingo (04) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de Millena Brandão, atriz mirim de 11 anos que sofreu morte cerebral na última sexta-feira (02). De acordo com a corporação, o óbito foi registrado como “morte suspeita”, o que levou a abertura do inquérito. Millena faleceu após passar nove dias internada em São Paulo; segundo a família, os médicos suspeitavam de que havia um tumor no cérebro da atriz.

“O caso é investigado pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da ocorrência, registrada como morte suspeita. Laudos periciais foram requisitados e estão em andamento para análise da autoridade policial”, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, que vai avaliar se houve negligência em alguma das unidades médicas por onde a menina passou.

Millena atuou na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, e trabalhava como modelo. O corpo dela foi sepultado no último domingo (04) no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo.

