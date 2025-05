Pais processam o Vasco após menino ser atingido por saco de cimento em São Januário

Os pais de um menino, de 9 anos, entraram com uma ação judicial contra o Vasco. O motivo é por um incidente, que segundo eles, aconteceu dentro do complexo esportivo de São Januário, na Zona Norte do Rio.

Segundo os pais, durante uma competição de natação infantil, o garoto, que é atleta de natação de um clube do rio, foi atingido por um saco de cimento. A família pede uma indenização ao clube por conta das lesões sofridas.

Ele sofreu uma fratura no fêmur no acidente e o cruzmaltino precisaria agora, segundo desejo da família, desembolsar o valor de R$ 300 mil pelos danos morais e materiais, além do custo integral do tratamento médico da criança.

Nota oficial - O Vasco da Gama, através da assessoria de imprensa, emitiu a seguinte nota oficial: "O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público esclarecer que ainda não foi formalmente notificado sobre o processo movido. Quanto à existência da ação judicial, é importante destacar, desde já, que o clube recebeu com surpresa a pretensão indenizatória por parte dos familiares do atleta, uma vez que, desde o primeiro momento, colocou-se à disposição da família.

Inclusive, no dia do acidente, o Vice-Presidente Médico do Vasco da Gama entrou em contato com os familiares, oferecendo todo o suporte necessário — atitude que se repetiu nos dias seguintes, sempre com o clube se colocando à disposição para prestar qualquer tipo de ajuda. Em nenhum momento, contudo, a família manifestou a necessidade de assistência ou qualquer outro tipo de apoio, mantendo com o clube um contato cordial.

Na ocasião, a Federação Aquática, organizadora do evento, emitiu nota manifestando solidariedade à família e ao Club de Regatas Vasco da Gama", diz o comunicado.