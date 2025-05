Vermelhinho, coletivo de Maricá, pega fogo no Manu Manuela; vídeo

Na tarde deste sábado (3), um ônibus do município de Maricá pegou fogo por volta das 14h, na altura do bairro Manu Manuela, na RJ-106. O coletivo, que não tinha passageiros a bordo, seguia no sentido Maricá.

A patrulha do Corpo de Bombeiros foi acionada às 14h39 para combater as chamas no veículo conhecido como "Vermelhinho", que pertence à Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá.









O trânsito apresentou lentidão na região, da entrada da Estrada dos Cajueiros até o ponto do incêndio, após as chamas chamarem a atenção de quem passava pela rodovia.

Durante o ocorrido, dentro do coletivo havia somente o motorista e um mecânico, que estavam realizando alguns testes no veículo. Segundo as informações adquiridas até o momento, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.