Rádio Mania lança álbum nas plataformas digitais com músicas de Prateado, Picolé e Carica

Pioneira e líder de audiência no segmento musical, a Rádio Mania Brasil lançou nessa sexta-feira (2), em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), o volume 1 do projeto “Caneta de Ouro”. A coletânea reúne dez faixas de sambas e pagodes atemporais, interpretadas por três referências absolutas da música brasileira: Picolé, Carica e o produtor Prateado.

O repertório já está disponível no Spotify da Rádio Mania (@maniadobrasil), na Rede Mania de Rádios FM e na plataforma de streaming da emissora, que atualmente atinge mais de 50 milhões de impressões mensais e ultrapassa a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Clique aqui para ouvir.

Participações especiais

Para abrilhantar ainda mais o projeto, duas faixas do álbum — “Resumo da Felicidade” e “Ilha da Felicidade” — contam com a participação especial de Davi do Samba, ex-vocalista do Grupo Revelação. O artista celebrou a oportunidade:

“Para resumir a felicidade de estar aqui com os nossos ídolos e amigos”, disse antes de iniciar a gravação.

Após o lançamento do volume 1, a Rádio Mania já trabalha na produção do volume 2 de “Caneta de Ouro”, que contará com mais canções inéditas compostas pelo trio, honrando o legado destes mestres da música brasileira.

Caneta de Peso

Mais do que intérpretes, os três nomes reunidos neste projeto são verdadeiros pilares da composição nacional. Com obras que transbordam sensibilidade, talento e identidade cultural, eles agora recebem o devido reconhecimento por décadas de contribuição ao samba e ao pagode.

Prateado

Wilson Rodrigues, conhecido como Prateado, é músico, compositor e produtor carioca. Nascido no Complexo do Lins, começou aos 9 anos no lendário Cacique de Ramos. Mudou-se para São Paulo após perder o pai — compositor de sambas de enredo, inclusive o Samba de 1977 da Unidos do Cabuçu. Lá, o jovem baixista de igreja percebeu que o samba poderia ser seu futuro.

Com cerca de 600 obras registradas no Ecad, Prateado já trabalhou com nomes como Thiaguinho, Belo, Exaltasamba, Jeito Moleque, Mumuzinho e Arlindo Cruz. Também foi diretor musical do fenômeno “Tardezinha”, projeto liderado por Thiaguinho.

Carica

Parceiro de Prateado desde os tempos do grupo Sensação, Carica é um dos mais nobres sambistas do país. Suas composições nasceram em longas caminhadas pela cidade de São Paulo — da Bela Vista até o Peruche.

Com mais de 400 músicas gravadas por ícones como Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Fundo de Quintal, Belo, Beth Carvalho e Sorriso Maroto, Carica é também campeão de sambas-enredo em escolas como Camisa Verde e Branco e Flor de Lis. Desde 2008, segue em carreira solo.

Picolé

Luiz Cláudio Paulino de Almeida, o Picolé, é cantor e compositor carioca revelado no Cacique de Ramos e no Pagode da Tia Doca. Na década de 1990, fundou o grupo Kiloucura, ao lado de Délcio Luiz e Prateado.

O grupo ficou famoso com sucessos como “Pela Vida Inteira” e “Meu Casamento”, trilhas de novelas da Globo.

Com carreira solo consolidada e mais de 500 músicas gravadas, lançou o álbum “Num Corpo Só”, com parcerias de Arlindo Cruz, Altay Veloso e Gustavo Lins.

Gravado nos estúdios da Rádio Mania Brasil, o projeto “Caneta de Ouro” é uma homenagem ao talento inquestionável desses três compositores. A Rádio Mania convida os fãs e ouvintes a ouvirem, sentirem e se emocionarem com o volume 1, já disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial da emissora no YouTube.