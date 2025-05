Traficante que se exibia na internet é presa em Cabo Frio durante megaoperação

Nas redes sociais, Bianca chamava atenção por publicar vídeos e fotos em que aparecia armada, muitas vezes com fuzis em comunidades do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Nas redes sociais, Bianca chamava atenção por publicar vídeos e fotos em que aparecia armada, muitas vezes com fuzis em comunidades do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Em uma operação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (2), policiais civis do Pará e da 64ª Delegacia Policial de São João de Meriti prenderam Bianca Duarte Franco, de 24 anos, conhecida como "Anya", apontada como uma das principais integrantes do Comando Vermelho no estado do Pará.

A prisão ocorreu em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, Bianca exercia na facção criminosa uma função estratégica, semelhante à de uma diretora de Recursos Humanos, sendo responsável pelo cadastro de membros da organização no estado paraense.

Durante a ação, outras duas mulheres também foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico: Layane Tharlita Santos Santana, natural do Pará, e Kalita Eduarda Ataíde, de Brasília.

Exibição armada nas redes sociais

Nas redes sociais, Bianca chamava atenção por publicar vídeos e fotos em que aparecia armada, muitas vezes com fuzis em comunidades do Rio de Janeiro. Em uma das gravações, feita na Penha, Zona Norte do Rio, ela aparece dançando com um fuzil em mãos. Em outro vídeo, chega a admitir a atividade criminosa:

“Minha mãe sabe que eu tiro plantão, minha mãe sabe que eu sou bandida, sabe que eu trafico, tudo o que eu faço ela sabe, sabe que eu ando armada.”

Operação nacional contra o avanço do Comando Vermelho

A captura faz parte de uma operação de combate ao Comando Vermelho, coordenada pela Polícia Civil do Pará com apoio do Ministério da Justiça. Nos últimos 15 dias, 35 criminosos foram presos em diferentes estados, como parte de um esforço para frear a expansão da facção.

A prisão de Bianca Franco e suas cúmplices representa mais um golpe na estrutura da facção criminosa, que vem tentando expandir suas ações para fora do Rio de Janeiro.