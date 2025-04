Homem com bolsa de colostomia e ferimento à bala é preso furtando fios em Niterói

Um homem usava um bolsa de colostomia, além de ainda está se recuperando de um ferimento à bala no braço, foi preso na manhã desta quarta-feira (30), furtando fios de cobre na Rua Professor Lara Vilela, no Ingá, Zona Sul de Niterói. O criminoso contava com apoio de um comparsa, que também foi preso.

O caso ocorreu próximo ao número 176 da rua e foi reportado por uma pedestre que passava pelo local, aos agentes da Guarda Municipal que realizavam um patrulhamento de rotina. Com a ação rápida dos agentes, os criminosos foram surpreendidos enquanto retiravam os cabos de um poste.

No momento da abordagem, os guardas verificaram que os criminosos possuem histórico criminal. O homem que possui a bolsa de colostomia e está ferido, possui cinco anotações por furto, enquanto o segundo criminoso responde por latrocínio, roubo seguido de morte.

A condição física do criminoso não impedia que ele participasse da ação criminosa. As autoridades não revelaram o que causou o ferimento à bala no preso.

Os criminosos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado, e seguem à disposição da Justiça.