Motorista atropela multidão em festival no Canadá

Corpo de uma das vítimas no chão após atropelamento em massa em festival no Canadá - Foto: REUTERS/Chris Helgren

Várias pessoas ficaram feridas e outras morreram, após um motorista atropelar uma multidão durante um festival em Vancouver, no Canadá. O caso aconteceu na noite de sábado (26) e segundo a polícia local, pelo menos nove pessoas morreram.

O motorista não teve sua identidade revelada, mas foi identificado como um homem na faixa dos 30 anos, ele estava sozinho e foi preso em flagrante. Segundo o chefe interino da polícia de Vancouver, o criminoso "era conhecido pela polícia em certas circunstâncias".

O atropelamento aconteceu durante as comemorações do Dia de Lapu-Lapu, um evento cultural filipino que homenageia o chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou a vitória sobre as forças colonizadoras comandadas pelo português Fernão de Magalhães.

O Consulado Geral das Filipinas publicou uma nota oficial nas redes sociais, afirmando sentir "grande preocupação e simpatias" às vítimas do incidente.

O festival reuniu 100 mil pessoas ao longo do sábado, e o atropelamento aconteceu quando o público já começava a dispersar, segundo uma emissora local.