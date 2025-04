Poze do Rodo vai comunicar TJ sobre desaparecimento de jóias após apreensão policial

MC Poze do Rodo com cordão de ouro - Foto: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo com cordão de ouro - Foto: Reprodução/Instagram

O MC Poze do Rodo, buscou jóias e outros pertences que estavam sob tutela da Delegacia de Defraudações, na última quinta feira (24). Porém, o músico percebeu que alguns objetos estavam faltando. Segundo a defesa de Poze, um comunicado será feito ao Tribunal de Justiça do Rio.

As jóias do MC foram apreendidas durante uma investigação sobre fraudes de rifas online, no fim do ano passado, que teve como alvo influenciadores digitais como Vivi Noronha, esposa de Poze.

As investigações ainda não foram concluídas mas o artista ganhou o direito de reaver alguns dos objetos apreendidos, como cordões, anéis, braceletes e carros.

Ao todo, 21 joias foram recolhidas pela Delegacia de Defraudações, somando R$ 1,9 milhão. Os itens são de ouro e algumas peças são cravejadas de diamante.

Pelas redes sociais, Poze compartilhou com os seguidores a ida à Cidade da Polícia, já usando os cordões no pescoço, anéis nos dedos e mostrando o restante do material em um saco plástico. "Eu só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá", disse o cantor.