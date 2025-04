Empresário é preso em por roubo de obras de arte em shopping de luxo no Rio

O empresário João Ricardo Mendes, de 44 anos, foi preso na última sexta feira (25), após roubar obras de arte em um shopping na Barra da Tijuca. João é ex-CEO da Hurb, antigo Hotel Urbano, que atualmente enfrenta diversas ações na justiça.

De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), a direção do shopping procurou a polícia após analisarem imagens das câmeras de segurança, que flagraram um homem roubando obras de arte de um escritório de arquitetura que fica no local.

Ao analisarem as imagens, a polícia identificou o empresário como o autor do crime. Ele furtou obras no valor de R$ 28 mil e fugiu do local.

Leia também:

Poze do Rodo vai comunicar TJ sobre desaparecimento de jóias após apreensão policial



STF forma maioria para manter prisão do ex-presidente Collor



Os policiais foram até o condomínio onde vive João Ricardo, ele tentou fugir do local, mas foi preso. Na residência foi encontrado três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados do escritório de arquitetura. Um segundo quadro levado por ele ainda não foi recuperado.

Também foi apreendida uma motocicleta sem placa, que o empresário usou para cometer o roubo. João Ricardo Mendes esteve no cargo de CEO da Hurb até 2023, quando deixou o posto após uma série de polêmicas, incluindo ofender clientes e realizar ameaças em grupos de whatsapp.

Em 2024, o Fantástico realizou uma reportagem mostrando os problemas da Hurb, na ocasião a empresa respondia a mais de 100 mil ações na justiça.