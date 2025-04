Crédito do Trabalhador entra em nova fase: veja cuidados a serem tomados

O Crédito do Trabalhador entra em uma nova fase: a partir de hoje, 25 de abril, todos os bancos poderão disponibilizar a modalidade em suas plataformas digitais. O trabalhador autoriza o acesso aos seus dados e, em até 24 horas, recebe propostas de crédito. Para solicitar, ele pode usar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia. Se desistir, tem 7 dias para devolver o valor recebido.

Essa novidade reforça como o empréstimo consignado tem se tornado cada vez mais acessível aos trabalhadores do setor privado, especialmente com a recente mudança na regulamentação, que permite que o crédito seja contratado diretamente através do e-Social, sem a necessidade de convênios com instituições financeiras. Porém, apesar de sua popularidade, também gera preocupações.

O próprio Governo Federal recomenda que os trabalhadores aguardem 24 horas para receber propostas de diversas instituições financeiras, garantindo melhores taxas de juros e alertando que a parcela do empréstimo não deve ultrapassar 35% do salário. No entanto, as preocupações vão além dessas orientações.

Esse crédito está disponível para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos e do MEI, e será oferecido através da Carteira de Trabalho Digital.

O Crédito do Trabalhador e seus riscos

De acordo com Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), é necessário cautela ao lidar com o Crédito do Trabalhador. Para Domingos, o uso do FGTS como garantia em um empréstimo traz um grande risco. “O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma proteção financeira para o trabalhador, que deve ser usado apenas em momentos específicos, como aposentadoria, demissão sem justa causa ou aquisição da casa própria. Usá-lo como garantia de um empréstimo coloca em risco essa segurança, comprometendo o que deveria ser um pilar de estabilidade financeira”, alerta o especialista.

Reinaldo Domingos também adverte sobre os riscos adicionais do crédito consignado, especialmente para aqueles que não possuem uma educação financeira sólida. “O crédito consignado pode parecer uma solução simples, mas ele compromete uma parte significativa da renda do trabalhador. Isso pode se tornar um grande problema, caso ocorra um imprevisto, como uma demissão", explica Domingos.

Novidades e facilidade de acesso

Como visto, a partir de 25 de abril, o crédito consignado estará disponível diretamente pelos canais eletrônicos dos bancos, sem necessidade de intermediários, como aconteceu até então. Atualmente, mais de 80 instituições financeiras estão habilitadas a oferecer a modalidade em seus sites. O crédito também pode ser acessado através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A migração para a nova linha de crédito, com juros mais baixos e a garantia do FGTS, estará disponível para os trabalhadores que já têm um consignado ativo a partir dessa data.

Até 17 de abril, o Crédito do Trabalhador já havia atingido R$ 7,4 bilhões em empréstimos, com 6,9 milhões de solicitações feitas. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que 1,3 milhão de contratos foram formalizados nesse período.

Reinaldo Domingos destaca um ponto crucial sobre o Crédito do Trabalhador. Para ele, a grande preocupação é que o trabalhador não tenha plena consciência de como o desconto das parcelas do crédito irá impactar sua renda mensal.

Ele enfatiza: “Quando o trabalhador opta por até 35% de seu salário ser comprometido com as parcelas, ele precisa ter a plena certeza de que está preparado para viver com essa redução. Se ele não fez um planejamento adequado, poderá enfrentar dificuldades financeiras. Ao contrário de outras modalidades de crédito, como o cartão de crédito ou cheque especial, o consignado não oferece a opção de deixar de pagar a fatura. O trabalhador não tem como se proteger de uma parcela que, inevitavelmente, será descontada diretamente de seu salário”, explicou Domingos.

Reinaldo Domingos oferece algumas orientações importantes para quem deseja contratar o crédito consignado de maneira responsável:

Faça um Diagnóstico Financeiro: Antes de assumir qualquer compromisso, é fundamental entender sua situação financeira. Se já possui outras dívidas, priorize o pagamento delas antes de assumir um novo empréstimo.

Não Comprometa Todo o Seu Salário: Lembre-se de que até 35% do seu salário será comprometido com a parcela do crédito. Ajuste seu orçamento para garantir que sobre dinheiro suficiente para cobrir outras despesas essenciais.

Evite Trocar Dívidas: Usar o crédito consignado para quitar outras dívidas pode prolongar o ciclo de endividamento. Antes de contrair um novo empréstimo, avalie bem a causa dos seus problemas financeiros.

Use o Consignado de Forma Pontual: O crédito consignado deve ser uma solução para situações excepcionais, como o pagamento de dívidas urgentes ou investimentos estratégicos.

Pesquise as Condições de Portabilidade: Caso já possua um consignado, avalie a possibilidade de portabilidade para outra instituição com taxas de juros mais baixas.

Fique Atento às Taxas de Juros: Mesmo sendo uma linha de crédito com juros mais baixos, as taxas podem variar. Negocie as melhores condições possíveis.

Atenção à garantia do fgts e multa rescisória

No entanto, Reinaldo Domingos alerta também sobre o uso do FGTS e da multa rescisória de 40% como garantia. Quando o trabalhador for demitido sem justa causa, ele pode ver parte de sua verba rescisória comprometida pelo valor do empréstimo. “Em alguns casos, os bancos podem ter acesso a até 30% da verba rescisória, além de poderem utilizar o FGTS ou a multa rescisória como garantia. Ou seja, a instituição financeira tem todas as garantias possíveis, enquanto o trabalhador corre o risco de ver uma parte significativa de seus direitos trabalhistas comprometidos”, explica.

Assim, em um momento em que o crédito está se tornando cada vez mais acessível, a orientação sobre finanças pessoais é essencial. O Crédito do Trabalhador, apesar de oferecer juros mais baixos, deve ser utilizado com muita responsabilidade. Antes de optar por esse empréstimo, é fundamental compreender todas as implicações financeiras e garantir que as parcelas não comprometam o orçamento. Com um planejamento financeiro adequado, é possível utilizar o consignado de forma segura e sem prejudicar a saúde financeira a longo prazo.