Falso guia turístico é detido após tentar subornar policiais no RJ

Um homem foi detido depois de tentar subornar policiais militares com R$ 1 mil ao ser abordado na Avenida Aquarela do Brasil, na Rocinha, Zona Sul do Rio.

De acordo com as informações da corporação, equipes da Unidade Pacificadora (UPP) abordaram o suspeito que estava na garupa de uma moto. Ele veio se apresentar, logo em seguida, como um guia turístico e propôs a quantia em espécie para ser liberado.

Com o homem, autuado por crime de corrupção ativa, foram encontrados R$ 3.872 em dinheiro. A ocorrência ficou a cargo da 15ªDP (Gávea).

