Allan comenta retorno à titularidade no Flamengo; "sensação estranha"

Após passar dois meses fora da titularidade, o volante Allan voltou a afzer parte dos 11 principais do elenco rubro-negro na última quarta-feira (16), quando o Flamengo goleou o Juventude por 6 a 0. Após a vitória, o jogador, que esteve em campo durante toda a partida, aproveitou para celebrar o resultado e comentou a estranheza do tempo que passou no banco.

"Estou me sentindo até estranho de tanto tempo fora, mas estou feliz pela atuação. Foi bom demais, ainda mais em uma vitória elástica do jeito que foi. Agora é trabalhar, continuar trabalhando e evoluindo. O mais importante é todos fazerem parte do processo, se sentirem dentro do clube. Com boas atuações, isso é melhor ainda; com a vitória do jeito que foi”, disse o jogador.

Leia também:

➢ Novo orçamento do Flamengo para 2025 prevê R$ 1,3 bilhão de receita e R$ 166 milhões para contratações

➢ De Maricá pra Seleção! Duda Ribeiro é convocada para representar o Brasil no Skate

O volante aproveitou para elogiar os colegas de equipe. “A gente tem um elenco muito grande e bom, então, quem entra, vai entrar a altura e vai continuar dando ritmo para o time manter o nível”, afirmou o atleta. Allan está no Flamengo desde 2023. Ele volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís neste sábado (19), quando o Flamengo recebe o Vasco no Maracanã, a partir das 18h30, para um clássico pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.