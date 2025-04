'Onda' de assaltos assusta moradores no Porto Novo, em São Gonçalo

Faixa, internet ou boca a boca. Não importa o meio, o que importa para os moradores da Rua Maria Rita, no Porto Novo, é avisar sobre os constantes assaltos.

Não importa o dia da semana, a movimentada rua foi palco de tantos assaltos nas últimas semanas que moradores chegaram a colocar uma faixa avisando sobre a situação.

"Anoiteceu? Passe correndo ou não saia de casa. Assalto todos os dias. Salve-se quem puder!".

A faixa foi retirada do local, mas isso não significa que alguma coisa mudou por lá.

"Começou a ficar de noitinha, não dá pra arriscar. Estão roubando muito pedestre. Todo dia tem gente perdendo carteira, celular, bolsa. Eles estão levando mesmo", comentou uma moradora da região, que pediu para não ser identificada.

Mas não é esse tipo de roubo que aumentou por lá. "Roubo de pequenas cargas também subiu muito aqui. Essas Fiorinos pequenas, que vem com reposição de material pra farmácia, comércio pequeno, essa semana já roubaram três por aqui", contou.

E essa não é apenas uma sensação. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, São Gonçalo registrou um aumento no número de casos de roubo de rua no início deste ano. Só entre janeiro e fevereiro de 2025, foram 389 casos registrados - um aumento de 19% em relação aos registros no mesmo período do ano passado, por exemplo

Outro registro que também teve alta foi o de roubo de cargas, que passou de 11 registros entre janeiro e fevereiro de 2024 para 73 no mesmo período em 2025. Os casos de roubo de veículo tiveram um aumento ainda mais expressivo. Enquanto os dois primeiros meses de 2024 tiveram 126 casos, 2025 começou com 342 casos registrados em São Gonçalo, o que representa um aumento acumulado de aproximadamente 171%.