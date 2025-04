Homem é preso e outros três são autuados por tentar matar morador de rua em Maricá

Um homem foi preso e outros três foram detidos por agredirem e tentarem matar um homem em situação de rua no Centro de Maricá, nesta quinta-feira (17). Segundo as investigações, o grupo também vivia na rua; eles teriam se envolvido em uma discussão em uma praça que culminou na tentativa de homicídio.

Testemunhas relataram ter visto os quatro homens desferindo socos contra a vítima durante a briga. Um deles teria esfaqueado a vítima antes de fugir junto dos outros suspeitos. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam no local e levada para uma unidade de saúde da região, segundo a Polícia Civil.

Agentes da 82ª DP (Maricá) foram acionados e encontraram o grupo no quintal de um imóvel no bairro Mumbuca, juntos de outras duas pessoas, sem aparente relação com o episódio. Três dos suspeitos confessaram as agressões e foram autuados por lesão corporal.

O quarto suspeito, por sua vez, também confessou ser o responsável pelas facadas e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Os quatro foram levados para a 82ª DP (Maricá), que registrou o caso.