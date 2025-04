Suposto "matador" do 'TCP' ligado a 'Pai', de comunidade de SG, é preso em Macaé

Um homem apontado pela polícia como chefe do grupo de extermínio da facção criminosa Terceiro Comando Puro no Rio foi encontrado e preso nesta sexta-feira (18) pela Polícia Civil em Macaé. Identificado como Yuri dos Santos Ribeiro, ele era procurado por acusações de envolvimento na morte de pelo menos quatro pessoas.

As investigações apontam que Yuri agia sob o comando de André Luís dos Santos Affonso, conhecido como "Pai da Alma", suposto líder do grupo, apontado pela polícia como ex-líder do tráfico nas comunidades 590, na Amendoeira, e da Alma, no Jóquei, em São Gonçalo, que foi preso em 2022, em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Junto de outros três suspeitos, Yuri teria participado da morte de quatro “desafetos” da facção, conforme indicam as investigações da 12ª DP (Copacabana).

Agentes da unidade encontraram o suspeito em Macaé nesta sexta (18). Ele foi levado para a Delegacia, que agora investiga o paradeiro dos outros supostos integrantes do grupo de extermínio. A Polícia também apura se Yuri está envolvido em algum dos outros quase vinte casos de homicídios atribuídos à facção nos últimos anos.