Perseguição na Avenida Brasil termina com morte de três agentes da PRF

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atingiu um carro de passeio durante uma perseguição a duas motocicletas, que resultou na morte de três agentes federais, na madrugada desta sexta-feira (18), na Avenida Brasil, próximo a Vigário Geral, na Zona Norte. Além dos três mortos, um quarto agente ficou ferido e foi socorrido para o hospital.

Segundo informações, os agentes rodoviários federais iniciaram a perseguição após dois motociclistas fugirem de uma blitz. A busca pelos fugitivos ocorreu pela pista lateral da Avenida Brasil, onde o asfalto irregular causou instabilidade na viatura, que saltou algumas vezes antes de atingir o carro de passeio.

Por causa da forte colisão, os dois automóveis foram lançados para uma rua lateral e atingiram postes diferentes. Com a força da batida, os quatro policiais foram jogados para fora da viatura. O quarto policial, que sobreviveu, foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas.

No carro de passeio havia três pessoas, mas apenas o motorista foi arremessado com a batida. O condutor do veículo, a mulher e a filha sofreram ferimentos leves e passam bem.

Os motociclistas perseguidos fugiram do local. A 38ª DP (Brás de Pina) está responsável pelas investigações e busca imagens de câmeras de segurança da localidade para ajudar a entender as circunstâncias do acidente.