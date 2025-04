Operação para encontrar assassinos de policial civil acaba com cinco mortos na Zona Sul

Uma ação policial realizada na Ladeira dos Tabajaras, Zona Sul do Rio, acabou com cinco suspeitos mortos nesta terça feira (15). A operação tinha o intuito de encontrar os responsáveis pelo assassinato do policial civil João Pedro Marquini, marido da juíza Tula Mello.

No dia 30 de março, o casal voltava de Campo Grande em carros separados, quando ao passar pela região da Grota Funda, criminosos abordaram o veículo em que Tula estava. Ao tentar defender sua esposa, João Pedro saiu de seu carro armado mas antes que pudesse efetuar qualquer disparo, ele foi atingido por cinco tiros de fuzil.

Sobre a ação desta terça, o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, afirmou que os criminosos foram neutralizados e que um dos mortos era o chefe do tráfico da comunidade, conhecido como "Cheio de Ódio".

Leia também:

Centros veterinários em São Gonçalo abrem vagas para castração



Morador da Trindade desaparece após dizer que viajaria a trabalho para São Paulo



“Conseguimos identificar os autores, os responsáveis marginais que praticaram esse crime hediondo contra o nosso policial. Hoje, estamos indo nessa região para cumprir as ordens judiciais. Operação em andamento e sem hora para terminar. Temos a informação de armas apreendidas e criminosos neutralizados”, detalhou Curi.



Os alvos Antônio Augusto D'Angelo da Fonseca e Walace Andrade de Oliveira, não foram encontrados, mas durante a ação, foram apreendidos três fuzis, duas pistolas e granadas.

O Tabajaras é uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, que ocupa o morro que divide Botafogo de Copacabana e seus acessos são por vias movimentadas desses bairros. Durante a ação, ruas foram fechadas e houve troca de tiros com traficantes.