Ataque em frente a depósito de bebidas deixa um homem morto em Itaboraí

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi baleado na porta de um depósito de bebidas em Itaboraí, na noite da última sexta-feira (11). A ação criminosa, que durou menos de 30 segundos, no primeiro momento foi encarado como tentativa de homicídio e depois da confirmação do falecimento do homem, o caso foi destinado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Nas imagens é possível visualizar seis pessoas reunidas na frente do depósito de bebidas, quando uma moto vermelha se aproxima com um homem armado, que desce e, ainda de capacete, efetua pelo menos cinco disparos contra um dos homens, que usava uma camisa azul, boné e bermuda preta. As pessoas que estavam no local conseguem fugir, mas a vítima cai no chão.

De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 35º BPM (Itaboraí), foram acionadas para atender a ocorrência. Ainda segundo a corporação, os policiais estiveram no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, para onde o homem foi encaminhado com ferimentos de disparos de arma de fogo. Informações de testemunhas apontam que os autores dos disparos estavam em uma motocicleta.

No primeiro momento, o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), mas depois da confirmação da morte, foi encaminhado à DH, que investiga a ocorrência, sendo realizadas diligências para identificar o responsável pelos disparos e apontar a motivação do crime.

Ainda não há informações oficiais que atestem a identidade da vítima.