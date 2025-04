São Gonçalo sedia a primeira corrida 'Federal Kids' em prol do combate e conscientização contra a pedofilia

Na manhã deste domingo (13), aconteceu no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, a primeira corrida “Federal Kids”, com o objetivo de combater a pedofilia. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da OAB-São Gonçalo.

A iniciativa, que ocorre há três anos e estreia em São Gonçalo, propõe conscientizar a população sobre combate e a prevenção à pedofilia. A ação Federal Kids chegou à cidade por intermédio da Doutora Gilmara Rodrigues. Além do apoio da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a iniciativa também contou com a participação de Andréia Pereira, presidente da OAB-São Gonçalo. Os parceiros que apoiaram a corrida foram Sest/Senat e Crac.

“A corrida busca a prevenção e conscientização ao combate ao crime de pedofilia, bullying e todos outros envolvendo as crianças. É um momento de família mesmo, conexão e conscientização. Queremos mais vezes, para que mais pessoas possam participar”, disse uma das organizadoras da corrida, Thainá Falcão, de 30 anos.

Preparação para a corrida | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Os participantes arrecadaram alimentos não perecíveis, que serão entregues a entidades da região. Os pais que estiveram na corrida, também aproveitaram o momento para ficar ao lado de seus filhos.

“Foi muito bom estar ali com um propósito e ver a alegria das minhas filhas que são apaixonadas por esportes, praticando a corrida com bastante entusiasmo”, disse Thainá, que é mãe de três meninas, Maria Sophia de 8 anos, Maria Victória, de 5 e Maria Cecília, de 2.

Thaina Falcão junto com seu marido Victor Falcão e as filhas | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

No final da corrida, os pequenos ganharam lanches para se recuperar da corrida do bem.