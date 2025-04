UPAm Costa do Sol apreende pássaros mantidos em cativeiro em Rio das Ostras

Policiais Militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, de posse de informações encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – apreenderam no sábado (12), dois pássaros da fauna silvestre brasileira mantidos em cativeiro em Rio das Ostras, na região dos lagos.

De acordo com a 8ª UPAm, em fiscalização no imóvel denunciado, localizado na Rua Teresópolis, no bairro Recreio, os policiais não encontraram nenhuma espingarda utilizada para caça, conforme o documento, porém, identificaram um sabiá laranjeira e um coleiro, os dois sem anilhas de identificação e sem que o responsável apresentasse as licenças necessárias para a criação das aves.

Os agentes se deslocaram à 128ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Os animais foram recolhidos e transportados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde após tratamento serão reintroduzidos ao habitat natural.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu cerca de 40 denúncias sobre crimes ambientais vindos do município de Rio das Ostras.

Para denúncias, a população pode fazer contato pelo telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado.